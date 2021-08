Dramma della solitudine a Montesilvano, 86enne trovato senza vita

L'uomo sarebbe morto da una settimana. Poiché non ha nessun parente, la salma è stata trasportata in obitorio

Via Alessandro Manzoni

Lo hanno trovato senza vita. Dramma della solitudine a Montesilvano. Oggi pomeriggio i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Manzoni perché gli inquilini di un palazzo sentivano da giorni un forte odore proveniente da un appartamento. Pertanto i militari dell'Arma sono entrati nell'abitazione, rilevando al suo interno la presenza del cadavere di un 86enne nato a Penne e residente a Montesilvano.

Dal momento che il morto non ha nessun parente, la salma è stata trasportata nell'obitorio dell'ospedale civile di Pescara. Il medico legale intervenuto sul posto ha constatato il decesso dell'uomo per cause naturali, risalente a circa una settimana fa.