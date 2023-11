In gravi condizioni un uomo investito da un'auto in via Martiri Pennesi a Montesilvano

Un incidente stradale che ha visto un pedone essere investito da un'automobile si è verificato in via Martiri Pennesi vicino all'intersezione con via Vestina a Montesilvano intorno alle ore 10:30 di sabato 18 novembre.

A essere colpito dalla vettura guidata da una donna di 59 anni residente in città, è stato un uomo di 80 anni nato a Collecorvino ma residente a Montesilvano.

L'80enne stava attraversando sulle strisce pedonali quando sarebbe stato travolto dal veicolo.

Ha subìto un duro colpo ferendosi alla testa con una perdita copiosa di sangue. Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato d'urgenza il ferito nell'ospedale di Pescara dove è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia in prognosi riservata per una frattura occipitale sinistra. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Nicolino Casale: in base alla prima ricostruzione l'automobile stava percorrendo via Vestina in direzione est-ovest e stava svoltando verso via Martiri Pennesi quando avrebbe investito il pedone.