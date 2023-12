Si schianta con la moto sul guard-rail, morto nell'Ascolano un 49enne residente a Montesilvano

Un uomo di 49 anni originario di Caltanissetta ma residente a Montesilvano è morto a causa di un incidente stradale avvenuto la strada Salaria in provincia di Ascoli Piceno nel pomeriggio di domenica 17 dicembre.

Come riferiscono il Corriere Adriatico e Il Resto del Carlino, il 49enne era in sella alla sua moto e stava procedendo verso Arquata del Tronto.

Avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote finendo violentemente contro il guard-rail.

A poca distanza c'erano due suoi amici. Il mezzo è sarebbe stato ritrovato a diversi metri di distanza dal corpo. Il 49enne sarebbe morto, purtroppo, sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori del 118. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.