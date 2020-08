Tragedia in strada a Montesilvano, uomo in sella a una moto ha un malore e muore

Un uomo è morto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 agosto a Montesilvano a causa di un malore mentre era in sella alla sua motocicletta.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 14 in via Massimo D'Antona.

In base alla ricostruzione di quanto successo, l'uomo era alla guida del mezzo a 2 ruote quando ha improvvisamente accusato un malore fatale.

Chi era da quelle parti ha notato l'uomo steso sull'asfalto e ha allertato i soccorsi del 118 ma purtroppo per l'uomo, S. B. di 69 anni residente a Montesilvano, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e il decesso è riconducibile a cause naturali.