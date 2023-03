Uomo di 39 anni muore in casa a Montesilvano, accertamenti dei carabinieri

Un uomo di 39 anni è morto in casa a Montesilvano nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 marzo.

Il 39enne, in base alla ricostruzione di quanto accaduto, era in un'abitazione di via Marinelli.

Ad accorgersi come qualcosa non andasse per il verso giusto sarebbe stata una donna che ha la disponibilità dell'appartamento.

Lei stessa ha lanciato l'allarme dopo aver capito che l'uomo fosse immobile e senza respiro in atto. Sul posto si sono così recati i soccorritori del 118 i quali però hanno solo potuto constatare l'ormai avvenuto decesso. In seguito sono giunti anche i carabinieri e il medico legale per l'ispezione cadaverica. Da chiarire le cause del decesso e sarà l'autopsia disposta dal pm di turno a fugare ogni dubbio.