Scende per buttare la spazzatura e viene travolto da un'automobile, uomo in gravi condizioni [FOTO]

Incidente stradale in via Verrotti a Montesilvano dove nella serata di lunedì 24 giugno un uomo di circa 70 anni è stato investito da un'automobile.

L'uomo residente nei paraggi, intorno alle ore 22:15, era sceso in strada all'altezza del Todis per buttare la spazzatura.

A investirlo una automobile, una Lancia Y con a bordo due ragazzi.

Lanciato l'allarme l’anziano è stato raggiunto dai soccorritori del 118 con un’ambulanza della Misericordia e una medicalizzata della Asl ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara in codice rosso per politrauma. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale di Montesilvano si sono invece occupati dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.