Rintracciato ad Avezzano e arrestato un uomo evaso a Montesilvano

Evade dai domiciliari a Montesilvano ma viene rintracciato e arrestato dalla polizia ad Avezzano.

Come riferisce l'Adnkronos, nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 12 gennaio), la polizia giudiziaria del commissariato marsicano, su segnalazione della sala operativa della questura di Pescara, ha attivato le ricerche di un uomo evaso dagli arresti domiciliari a Montesilvano.

L’uomo stava scontando la misura cautelare per aver commesso reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine.

Il personale del settore anticrimine del commissariato, in brevissimo tempo, anche attraverso il monitoraggio dei numerosi parenti residenti in città, è riuscito ad acquisire informazioni utili e a rintracciare il fuggiasco, che aveva trovato rifugio proprio nella casa di familiari. L'uomo è stato, dunque, arrestato per il reato di evasione e, d’intesa con il magistrato e dopo le formalità di rito, accompagnato nel carcere di Lanciano e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.