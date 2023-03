Cade sul balcone al terzo piano di un palazzo a Montesilvano e resta bloccato, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Era sul balcone del suo appartamento al terzo piano di un palazzo in via Tevere a Montesilvano quando è improvvisamente caduto dopo essere scivolato restando bloccato.

L'uomo, di 86 anni, era solo in casa e di conseguenza si è reso necessario l'intervento dei soccorritori.

Lanciato l'allarme sul posto sono giunti sia i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara, con un mezzo e l'autoscala che i soccorritori del 118 con un'autoambulanza della Croce Verde Abruzzo.

I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione dopo aver aperto la porta di ingresso della casa. Per fortuna l'anziano non ha riportato gravi conseguenze.