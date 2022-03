Cade da un albero che sta potando a Montesilvano, uomo finisce in ospedale

È ricoverato in ospedale a Pescara un uomo di 76 anni caduto da un albero che stava potando in via Ungheria a Montesilvano.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 marzo, intorno alle ore 18.

Il 76enne, probabilmente dopo aver perso l'equilibrio, ha fatto un volo di un paio di metri finendo rovinosamente a terra.

Ma l'esatta dinamica di quanto avvenuto è al vaglio dei carabinieri della locale Compagnia che stanno eseguendo rilievi per capire. L'uomo è sotto osservazione in ospedale dove è stato trasportato d'urgenza.