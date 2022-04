Montesilvano, prende a calci prima un passante per strada e un'edicola e poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Minuti di paura in piazza Trisi a Montesilvano ieri mattina per un uomo che ha prima aggredito a calci alcuni passanti, in particolare una persona che stava camminando in strada e poco dopo anche un'edicola.

Vista la violenza mostrata dall'uomo e la situazione di pericolo che si è generata, chi ha assistito alla scena ha deciso di chiamare i carabinieri.

Ma l'uomo, un 40enne già noto alle forze dell'ordine, si è scagliato anche contro i militari dell'Arma.

Nonostante i carabinieri avessero provato a calmarlo. Per questa ragione è stato bloccato e arrestato (la convalida c'è stata questa mattina) per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.