Due uomini arrestati a Montesilvano per spaccio di sostanze stupefacenti

Proseguono costanti le operazioni dei carabinieri di Montesilvano per il contrasto e la repressione delle attività illecite, con particolare attenzione allo spaccio di droga, reato che troppo spesso coinvolge anche i giovani e che purtroppo è in continua espansione sul territorio.

A tale proposito, i militari dell’Arma hanno arrestato un 65enne originario di Pescara e residente a Montesilvano. L’uomo, sulla scorta dell’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emesso dalla procura della Repubblica di Pescara, deve scontare 6 mesi per reati commessi in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

È finito in manette per la stessa ragione anche un 47enne, gravato da numerosi precedenti penali, che dovrà scontare 9 anni in virtù dell’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emesso dall’ufficio di sorveglianza di Pescara. Tuttavia, oltre allo spaccio di stupefacenti, l’uomo deve rispondere anche di rapina e ricettazione.