Rintracciati e arrestati dai carabinieri due uomini a Montesilvano

I carabinieri dell'aliquota radiomobile e della Stazione di Montesilvano hanno rintracciato e arrestato due cittadini locali in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nella giornata di ieri, martedì 16 agosto.

Il primo, di 53 anni, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare in quanto ritenuto responsabile di un furto commesso a Città Sant'Angelo.

Il secondo, di 37 anni, è stato trasferito in carcere in quanto gli è stata revocata la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale (a seguito delle diverse violazioni accertate).