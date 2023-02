Uno spettacolo di teatro dialettale per celebrare la Giornata della memoria a Montesilvano

Il Comune di Montesilvano ha deciso di celebrare la Giornata della memoria 2023 con uno spettacolo teatrale. Appuntamento sabato 4 febbraio alle 21,30 nel Pala Dean Martin con la rappresentazione di “Lu trene passe …. e arpasse” una commedia scritta dalla drammaturga Franca Arborea e interpretata dalla compagnia teatrale “Li Sciarpalite di Teatro e…” per la regia di Pina Di Salvo.

L'ingresso è libero. Il primo cittadino Ottavio De Martinis ha commentato:

"Quest’anno, il Comune di Montesilvano celebrerà questa ricorrenza in maniera particolare, con l’intento di avvicinare a essa il pubblico più vasto possible: uno spettacolo teatrale dialettale scritto dalla nota drammaturga locale Franca Arborea e messo in scena dalla sua compagnia. Un’opera che racconta la Shoà vista con gli occhi di una normale famiglia abruzzese. Il titolo è “Lu trene passe… e arpasse” e la rappresentazione si terrà presso il nostro “Pala Dean Martin” qualche giorno dopo la data ufficiale, precisamente sabato 4 febbraio alle ore 21.00, per consentire a tutti una più agevole partecipazione. Che la “Giornata della Memoria” possa spingere tutti noi a diventare custodi del sacrificio di quelle vittime e portatori dei valori di pace e fratellanza, che possono garantirci un futuro migliore. Vi aspetto al Pala Dean Martin la sera del 4 febbraio, per coltivare insieme la nostra memoria."