Un successo "Montesilvano per l'ambiente 2022": 65 bambini ai laboratori di pittura, falegnameria e riciclo

Ben 65 i bambini che hanno partecipato al “Laboratorio di pittura per l'ambiente”, la prima iniziativa del progetto “Montesilvano per l'ambiente 2022” . Cinque i laboratori che si sono svolti nel mese di giugno: tre dedicati all'insegnamento delle tecniche pittoriche, e due quelli dedicati alla falegnameria e al riciclo dei materiali.

I bambini si sono quindi cimentati con la pittura sul prato esterno del palacongressi esaurendo tutti i posti disponibili. Ad accoglierli c'erano il presidente di Amare Montesilvano Renato Petra, i soci Tecla Cecamore oltre alle maestre Antonia Capocefalo e Anna Lucia Strizzi. Spazio alla creatività quindi con i piccoli che hanno prima disegnato su un foglio le loro idee e poi le hanno trasposte su tela. Il tutto attraverso l'insegnamento di alcune tecniche di colorazione e di impasto di colori: tutti ecocompatibili ed ecologico. Non solo, ma per Jesline, Sveva, Cheng, Martina, Mattia, Cristian e Samuel è stata anche l'occasione per lavorare insieme ad un'opera “a venti mani” realizzata su una tela 150x100.

Tutti i lavori realizzati nella giornata saranno esposti nella manifestazione conclusiva che si terrà ad ottobre e cioè dopo i nuovi appuntamenti fissati per il mese di settembre. Per Petra questi laboratori oltre ad essere un momento di aggregazione “sono anche un veicolo di conoscenze legate all’ambiente e all’ecosistema molto utili per le conoscenze di bambini e ragazzi”. L'assessore Comardi sottolinea come si tratti solo di uno dei tanti progetti legati all'ambiente che il Comune promuoverà tra quest'anno e l'anno prossimo e che guardano dritti all'ottenimento della Bandiera Blu. Entro il 15 agosto, fa infine sapere l'amministrazione, saranno comunicate le date di settembre e le modalità di prenotazione per partecipare ai laboratori.