Un annullo filatelico speciale per i 20 anni dell'Acaf di Montesilvano

Nuovo annullo filatelico speciale di Poste italiane in provincia di Pescara. In occasione delle celebrazioni per i venti anni di attività dell’Associazione culturale amatori ferrovie, martedì 13 settembre, su richiesta dell’associazione, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale a Montesilvano. Sarà allestita una postazione nel Museo del treno vicino alla stazione ferroviaria dalle 18 alle 21,30 con la possibilità di timbrare l'annullo speciale con tutte le corrispondenze presentate.

Il bozzetto dell’annullo riproduce il logo dell’Acaf e la testata della locomotiva FS 940.052 esposta al Museo del Treno. Completano l’annullo le scritte "2002 – 2022 Vent’anni di attività» e «13.9.2022 – 65015 Montesilvano (Pe)".