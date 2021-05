"Un abbraccio tra il cielo e il mare", il nuovo brano di Simone Pavone [VIDEO]

Il musicista montesilvanese Simone Pavone pubblica un nuovo singolo, e alla voce c'è Fabrizio Fasciani. “Il testo traduce il desiderio di fisicità, di poter stare di fronte a qualcuno e comunicare senza parole, poter esprimere attraverso questo gesto la propria gioia o felicità, o semplicemente di poter rincuorare qualcuno - spiega Pavone - L’idea musicale è nata durante il lavoro di scrittura insieme al sindaco De Martinis da cui poi è stato realizzato il brano dedicato alla città di Montesilvano "Per sempre tu (Nessuno mai cancellerà il tuo nome)". La melodia non mi sembrava adatta per quel tipo di progetto, però mi piaceva, l’ho accantonata momentaneamente fino a quando non è venuto il testo in maniera completa. La voce di Fabrizio Fasciani si è dimostrata perfetta ad interpretare la canzone”.

Il brano sarà anche il fulcro di uno spettacolo omonimo basato su canzoni d’amore della musica pop, non solo italiane. A fare da sfondo ci sono le immagini di quadri d’autore che hanno come soggetto l’abbraccio. Verranno infatti proiettate opere di Vetriano, Picasso, Klimt, Magritte, Banksy e molti altri. Il videoclip, invece, è un montaggio realizzato con foto inviate al Centro Studi Musicali L’Assolo in cui i protagonisti sono diventati veri e propri testimonial dei benefici dell’abbraccio.