Uffici postali di Montesilvano aperti anche ad agosto: gli orari

Anche ad agosto Poste Italiane garantirà una sostanziale continuità operativa in tutti gli uffici postali di Montesilvano. In particolare, la sede di Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I, n. 34) resterà regolarmente operativa con orario continuato fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) per l’intero mese. Stessa apertura “doppio turno” anche per gli uffici postali di Montesilvano Spiaggia 1 (via Palmiro Togliatti) e Montesilvano Spiaggia 2 (corso Umberto I, n. 410), eccetto il periodo 14-18 per la sede di Montesilvano Spiaggia 1 e il periodo 21-25 agosto per la sede di Montesilvano Spiaggia 2, in cui saranno comunque aperte al pubblico dalle 8.20 alle 13.35.

Consueta apertura “mono turno” (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato fino alle 12.35) per l’ufficio postale di Montesilvano Colle (piazza Giardino), eccetto le giornate 4-7-9-11 in cui non sarà disponibile. Per facilitare l’accesso al servizio, i cittadini saranno informati attraverso avvisi negli uffici postali con gli orari e le sedi più vicine aperte, il sito Internet www.poste.it e le app aziendali.

In tutti gli uffici postali di Montesilvano sono disponibili Atm Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24, per prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti. I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online per una serie di attività come l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente etc.