Il 2023 di Montesilvano: in 9 mesi 418mila turisti, presenze in aumento del 4,95% rispetto a un anno fa

Il Comune di Montesilvano, a conclusione della stagione estiva, ha fornito i dati sul turismo in città incrociando i dati sulle presenze rispetto al 2022 e al trend regionale. In controtendenza rispetto ad altre destinazioni balneari regionali e italiane, la città adriatica ha registrato per il 2023 un aumento delle presenze turistiche.

“In 9 mesi – afferma l’assessore comunale al turismo Deborah Comardi – Montesilvano ha visto 418mila persone con un aumento delle presenze turistiche del 4,95% rispetto all’anno passato. Un incremento che risulta ancor più significativo se si analizza il solo dato relativo al periodo pre-estivo, che ha registrato picchi dell’8,4% in più rispetto al 2022. Un trend in crescita favorito sicuramente dagli eventi, convegni, festival, concerti e manifestazioni sportive anche internazionali che abbiamo organizzato in città dall’inizio dell’anno, supportati dalla rinnovata base strategica del centro congressi Pala Dean Martin”.

Tocco: “Il Pala Dean Martin ha contribuito fattivamente all’aumento delle presenze"

E il presidente della commissione turismo, Adriano Tocco, aggiunge: “Il Pala Dean Martin ha contribuito fattivamente all’aumento delle presenze nei periodi di spalla alla stagione estiva. Con la ristrutturazione appena conclusa, inoltre, sono certo che sarà ancora di più un attrattore di importanti eventi nazionali e internazionali, come i prossimi Mondiali di Scacchi che si terranno nel prossimo mese di novembre e che faranno convogliare sulla città adriatica oltre 20mila presenze attese da tutto il mondo”.

Il sindaco Ottavio De Martinis conclude: “Constatare l’aumento delle presenze nella nostra città è conferma dell’ottimo lavoro sinergico e della giusta direzione intrapresa dall’amministrazione. Montesilvano ha già più volte mostrato una forte vocazione turistica e si conferma meta privilegiata non solo per la vacanza al mare, ma è anche l’indiscussa protagonista del panorama degli eventi. Continueremo su questo trend anche in futuro, promuovendo e ospitando sempre più eventi sportivi, culturali, congressuali e fieristici”.