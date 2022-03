Turismo e Pnrr: a Montesilvano si punta su ambiente, digitale e accessibilità

Anche a Montesilvano si apre il dibattito per la questione dell'utilizzo dei fondi Pnrr e il rilancio turistico della città. L'argomento è stato oggetto dell'ultima seduta della commissione turismo presieduta da Adriano Tocco. Sono stati valutati i vari punti a cui la città potrà puntare e che saranno pubblicati dai vari bandi, spiega Tocco:

"Analizzando i vari punti e le risorse impegnate, sicuramente la nostra attenzione si rivolgerà all’ambiente, a ciò che riguarda il discorso energetico, al digitale, un aspetto importantissimo del turismo 4.0, e all’accessibilità. Saremo ben attenti a cogliere ogni opportunità offerta dai bandi, su cui puntare per far emergere tutte le potenzialità di Montesilvano”. L'obiettivo, con l'auspicata fine dell'emergenza sanitaria legata al Covid, è favorire una ripartenza decisa e soprattutto duratura del settore turisco, cruciale per l'economia di Montesilvano, intercettando le risorse ingenti che saranno messe a disposizione dal Pnrr per creare un'offerta che possa attirare non solo l'utenza tradizionale ma anche nuovi bacini di mercato.