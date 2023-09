Nuova ondata di truffe con raggiro ai danni degli anziani a Montesilvano: "Tuo figlio è stato arrestato, va pagato l'avvocato"

Nuova "ondata" di tentativi di truffa telefonica con raggiro a Montesilvano, dove decine di persone nel giro di poche ore hanno ricevuto strane chiamate sul numero di telefono fisso di falsi carabinieri o poliziotti per presunti arresti dei rispettivi figli o congiunti.

Fra questi, anche il padre del presidente della Cna Cristian Odoardi, da noi raggiunto per raccontaci quanto accaduto: "Una persona si è spacciata per un carabiniere di Montesilvano quando mio padre ha risposto al telefono, sostenendo che il sottoscritto Cristian Odoardi era in stato di fermo in quanto aveva investito e ucciso una donna incinta mentre era in stato d'ebrezza. Mio padre, che fra l'altro ha avuto problemi di salute lo scorso anno e dunque è una persona fortemente a rischio in caso di forti emozioni, si è spaventato e si è sentito poco bene. Il presunto carabiniere poi ha dichiarato che un avvocato sarebbe venuto di lì a poco a casa di mio padre per farsi pagare la parcella per il tentativo di far revocare la misura cautelare. Per fortuna mio padre, nonostante il momento critico, ha mantenuto lucidità ed ha chiesto a mia madre di telefonarmi. Appena la persona dall'altro lato della cornetta ha capito che mi stavano telefonando, ha riattaccato".

Successivamente, Odoardi assieme al padre ha presentato subito denuncia e i carabinieri di Montesilvano gli hanno spiegato che erano diversi i cittadini che in quelle ore avevano segnalato di aver ricevuto una telefonata di quel genere, chiaramente una truffa:

"Bisogna fare attenzione perchè magari persone particolarmente anziane o sole possono cadere in questi tranelli, e spesso non denunciano l'accaduto per una comprensibile vergogna. Proprio i carabinieri hanno confermato che negli ultimi mesi spesso sono state segnalate giornate in cui queste telefonate arrivavano a decine di persone". Anche sui social, in diversi gruppi fra Pescara e Montesilvano sono stati segnalati questi tentativi di truffa.