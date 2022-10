Trovato con un coltello, denunciato per porto abusivo di armi

Continuano incessanti i controlli dei carabinieri del Nor di Montesilvano, svolti sul territorio in chiave di prevenzione.

In tale contesto è stato denunciato a piede libero un 55enne di nazionalità albanese che, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 22 centimetri. L'uomo è stato quindi deferito alla competente autorità giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.