Torna l'iniziativa #tripinmontesilvano per diffondere il brand della città grazie ai blogger famosi

Torna l'iniziativa di promozione turistica del Comune di Montesilvano #tripinmontesilvano. Nella precedente edizione, numeri importanti grazie a stories, reels, post e racconti dei più gettonati travel blogger generando un movimento online complessivo che ha coinvolto oltre 2 milioni di utenti in Italia e in Europa.

È proprio dall’ “Europa” che si ripartirà quest’anno, con una prima tappa giovedì 20 giugno, che vedrà i ragazzi dell’ Esn Chieti Pescara - Erasmus Student Network visitare il Pulpafestival e fare attività in città, diffondendo sui loro canali social le esperienza vissute. Il 27 giugno saranno in città i @triplovers753 (145k follower su Instagram) travel creators nazionali, tra in più in voga al momento che vivono a Roma, e fanno scoprire le bellezze dei territori viaggiando già per oltre 30 nazioni. Dato rilevante delle scorse edizioni, l’elevato numero di soggiorni reali in città, così come dichiarato dagli albergatori e dagli utenti stessi. Soggiorni ispirati dalle immagini e dai video dell’iniziativa che son stati diffusi sui social di tutta Italia e non solo.