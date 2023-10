Anche quest'anno ottimo riscontro per la campagna promozionale sui social "#Tripin Montesilvano"

Anche quest'anno, per la seconda edizione, grande successo e ottimi riscontri per la campagna pubblicitaria turistica sui social "Trip in Montesilvano", che ha visto la promozione del territorio attraverso le pagine Instagram, Facebook, TikTok o Youtube di influencer che hanno trascorso qualche giorno di vacanza sulla nostra costa adriatica Vincente il format ideato da Fabio Ippoliti in collaborazione con gli assessori alle politiche giovanili Alessandro Pompei e al turismo Deborah Comardi, perchè ha fatto conoscere il nostro territorio in modo nuovo e creativo, valorizzando le bellezze naturali e paesaggistiche della città di Montesilvano.

Tra selfie, reels, post e racconti nelle stories, #tripinmontesilvano ha generato un movimento on line che ha portato a raggiungere e coinvolgere, niente poco di meno che oltre 2 milioni di persone diffuso in tutta Italia che hanno potuto conoscere Montesilvano e le sue peculiarità. Il sindaco Ottavio De Martinis:

"Anche quest’anno tanti commenti positivi e feedback favorevoli da parte degli utenti che oltre ad essere stati entusiasti dell’iniziativa in sè hanno manifestato realmente l’interesse e la voglia di scoprire Montesilvano, che si qualifica base perfetta per una vacanza in Abruzzo, dove alternare divertimento e relax al mare, alla scoperta di un meraviglioso entroterra. Grazie a questa originale iniziativa di Fabio Ippoliti, tanti sono tornati in Abruzzo e hanno scelto di soggiornare in città grazie ai contenuti prodotti gli scorsi anni, come evidenziato anche dalle strutture ricettizie e dalle attività locali”

Fabio Ippoliti:

"La cittadinanza e le attività hanno risposto favorevolmente all’iniziativa, riconoscendo in essa una continuità con la scorsa edizione ma soprattutto sono arrivati risultati concreti dalla stessa, con prenotazioni e soggiorni in loco. Sintomo di come attività consolidate nel tempo possano creare e suscitare una forte appartenenza al territorio e alla città. E’ per questo che siamo già all’opera per la prossima estate con una scoppiettante edizione 2024"

“Insight e feedback favorevoli sono andati oltre le aspettative – hanno dichiarato entusiasti l’assessore Pompei e Comardi - e hanno evidenziato come la continuità con gli scorsi anni, abbia beneficiato al territorio e alle attività locali. Inoltre, notevole piacere ed interesse abbiamo avuto nel registrare i feedback e i commenti favorevoli di mamme e famiglie e degli amanti dei nostri amici a quattro zampe per aver veicolato con gli Acchiappamappa e i Travel On Art queste categorie, oltre alla street art e alle giovani coppie”.