Fine settimana a Montesilvano dedicato agli appassionati del treno e del modellismo ferroviario con il 71°congresso nazionale della Fimf

Fine settimana e in particolare domencia 15 ottobre all'insegna della passione per i treni e il modellismo ferroviario a Montesilvano con il il 71°congresso nazionale dei fermodellisti e ferramatori della Fimf, Federazione italiana di modellisti ferroviari e amici della Ferrovia. Appuntamento nel Pala Dean Martin dove ci saranno mostre, dibattiti, presentazioni editoriali, produzioni di modelli di pregio, un viaggio in treno gli iscritti dalle 9 alle 18 con ingresso libero.

La Fimf, Federazione italiana di modellisti ferroviari e amici della Ferrovia, è la più antica associazione nazionale di cultori dei grandi e piccoli treni. Nata a Genova nel 1953 ha avuto a lungo la propria sede nel Museo della scienza e della tecnica di Milano; a seguito della trasformazione in Associazione di promozione sociale – Aps la sede è stata trasferita a Montesilvano nel Museo del treno, anche in virtù del fatto che il suo attuale presidente Antonello Lato, risiede a Pescara.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato:

“Settant’anni di attività di un sodalizio ferro amatoriale come la Fimf, non mi sembrano pochi. Denotano impegno, competenze e passione. La scelta di Montesilvano, quale loro location per il congresso nazionale con mostre, presentazione modelli in scala, di pubblicazioni, un annullo filatelico dedicato, stands tematici e molto altro, dimostra ancora una volta che il Pala Dean Martin è un’infrastruttura strategica. In una città che ubica il Museo del treno gestito dagli amici di Acaf accoglierò con molto piacere questa bella manifestazione”.

Lato ha aggiunto:

“Per festeggiare degnamente il proprio settantesimo anniversario la Fimf ha voluto riunire qui a Montesilvano i rappresentanti dei propri Soci, oltre 850 iscritti, per partecipare a quella che abbiamo voluto definire “Grande Festa del Treno” manifestazione dedicata al treno, prima del suo genere in questa provincia. La manifestazione, si terrà nel Pala Dean Martin di Montesilvano e occuperà l’intero spazio della struttura congressuale e vedrà l'esposizione di alcuni grandi plastici ferroviari nelle diverse scale realizzati da Gruppi fermodellistici affiliati alla Fimf provenienti da tutta Italia, uno spettacolo che allieterà sia i tanti appassionati dei “trenini” sia i curiosi, in particolare le famiglie con bambini cui sarà data particolare attenzione”.

Oltre agli interventi istituzionali ci saranno workshop sulle ferrovie turistiche, sulla storia della ferrovia, sulle tecniche di autocostruzione oltre alla presentazione di recenti volumi sulle ferrovie abruzzesi. Faranno da cornice alla manifestazione un grande simulatore professionale di guida di una E 464 delle ferrovie, alcuni produttori industriali e artigiani del settore e sarà possibile acquistare materiale modellistico presso i venditori professionali che hanno aderito all’evento.

Inoltre, in occasione dell’80esimo bombardamento aereo della stazione di Montesilvano l’Associazione culturale amatori ferrovie - Museo del treno, domenica 15 ottobre alle ore 10 al monumento delle vittime della rotaia (opera del compianto ferroviere Antonio Tortora) deporrà una corona di alloro e ci sarà il ricordo del capostazione Nicolino Fuschi con una lettura da parte del nipote Corrado Simoni. Poste Italiane ha organizzato un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Federazione italiana modellisti ferroviari ed Amici della Ferrovia - 71esimo congresso nazionale”, richiesto dallo stesso sodalizio.

Nello stesso giorno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito dalle ore 9.00 alle 12.30 al Pala Dean Martin. Sempre domenica 15 ottobre Tua ha previsto anche un suo treno per i congressisti Fimf da Montesilvano a Vasto e ritorno.