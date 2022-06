Il Comune punta di nuovo sui social e sui blogger per il turismo: torna #tripinmontesilvano [FOTO]

L'amministrazione comunale De Martinis punta nuovamente sui social, sul web e soprattutto sui blogger travel per la promozione turistica di Montesilvano. Presentata questa mattina 3 giugno la seconda edizione dell'iniziativa #tripinmontesilvano che prevede una collaborazione fra l'amministrazione comunale e una serie di blogger molto seguiti (centinaia di migliaia di follower) che arriveranno in città per la prima volta o torneranno per descrivere le risorse naturali, enogastronomiche, gli eventi e le opportunità per chi volesse trascorrere le proprie vacanze a Montesilvano. L'evento anche quest'anno è stato organizzato e coordinato assieme a Fabio Ippoliti.

Il vicesindaco Paolo Cilli ha spiegato che dopo il successo in termini di visualizzazioni e di accessi virtuali generato dall'iniziativa, si è deciso di scommettere nuovamente su questa forma moderna di comunicazione turistica, che non solo si affiancherà a quelle tradizionali ma che diventerà inevitabilmente protagonista nei prossimi anni considerando il grande impatto e potenziale che oggi hanno i nuovi canali come social network e blog sull'offerta turistica. Basti pensare che lo scorso anno centinaia di migliaia di accessi e click sono stati ottenuti dalle pagine social ufficiali della città di Montesilvano grazie alle recensioni ed articoli scritti dai blogger di fama nazionale sulle loro pagine.

L'assessore comunale Alessandro Pompei ha spiegato che si è deciso di riproporre #tripinmontesilvano proprio per il successo riscontrato sul web ed anche quest'anno saranno ospitati food e travel blogger che visiteranno e soggiorneranno a Montesilvano:

"Il mondo della comunicazione e il metodo di comunicare cambiano rapidamente ed è indispensabile stare al passo con i tempi per non rimanere indietro. Ma i blogger che verranno non hanno come follower solo ragazzi, ma anche famiglie e persone adulte: Montesilvano non è solo mare e sole, ci sono tante iniziative organizzate in collaborazione con gli operatori commerciali e turistici. Abbiamo deciso di creare anche queste belle magliette che rappresentano tutti i simboli e le eccellenze del territorio in modo simpatico e d'impatto. Abbiamo tante risorse, dobbiamo essere bravi a comunicarle all'esterno"

L'assessore Deborah Comardi ha aggiunto che l'amministrazione De Martinis è entusiasta di riproporre questo contenitore turistico e promozionale innovativo.

"La comunicazione è cambiata. I social sono strumento fondamentale di veicolazione delle notizie e delle proposte, e spesso le amministrazioni locali restano indietro rispetto a questi cambiamenti. Noi proviamo a stare al passo dei tempi e quindi l'obiettivo è promuovere il territorio su queste piattaforme utilizzate da milioni di persone di qualsiasi età e categoria, dalle famiglie alle giovani coppie fino alle comitive di giovani seguendo questi personaggi diventati importanti influencer. Rinnovo l'invito alle nostre attività commerciali di contattarci per aderire all'iniziativa che sicuramente porterà vantaggi per tutti".

Fabio Ippoliti ha concluso:

"Lo scorso anno abbiamo avuto oltre 200 mila presenze virtuali e tantissimi feedback di visitatori che hanno programmato le loro vacanze a Montesilvano prendendo spunto proprio dalle informazioni avute dai blogger travel grazie alle opportunità che la città offre in estate e durante tutto l'anno. Quest'anno tornerà la coppia milanese "Trip'n'roll" fra i più seguiti in Italia e anche dall'estero che arriveranno oggi e soggiorneranno nuovamente a Montesilvano offrendo una visilità davvero interessante. Poi arriverà "robisushi" una family blogger e food blogger. Ci saranno poi anche altre due travel blogger e stiamo chiudendo la collaborazione anche con un'altra importante sport blogger. Infine ci sarà anche una collaborazione la Pescara Sup School con una giornata in cui arriveranno dei ragazzi Erasmsus da tutta Europa. Lo scorso anno abbiamo notato tantissime visualizzazioni anche dagli States, dal Canada e dal Brasile. Speriamo di trovare nuovamente l'entusiasmo e la collaborazione avuta lo scorso anno con i cittadini e le attività di Montesilvano"