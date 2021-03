Trattoria di Montesilvano serve cena al tavolo, fra i clienti molti autotrasportatori usciti dalla A14: multa dei carabinieri

La sanzione per il mancato rispetto della normativa anti Covid è stata elevata dopo l'intervento dei carabinieri del Nas e della locale Compagnia

Ispezione dei carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara e dei militari della Compagnia di Montesilvano in una trattoria che, nonostante i divieti imposti dalle ordinanze locali per il contenimento del contagio da Covid-19 (Coronavirus), effettuava servizio al tavolo per la cena.

I carabinieri hanno accertato che fra i clienti vi erano molti autotrasportatori, usciti dall'autostrada A14, nel tratto pescarese.

Il ristoratore è stato sanzionato per violazione alle norme covid ed è stata inoltrata una segnalazione all’ufficio territoriale del Governo per l’adozione di misure più severe in caso di recidiva.