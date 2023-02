Trasporto disabili, il Comune di Montesilvano rimborsa le spese: via alle domande

Da oggi 28 febbraio, via alle domande per ottenere i contributi a sostegno delle spese di trasporto delle persone disabili che hanno frequentato le strutture riabilitative nel semestre luglio-dicembre 2022. Lo fa sapere il Comune di Montesilvano che con la misura intende sostenere i costi sostenuti per raggiungere strutture dislocate sul territorio comunale e dei comuni limitrofi per poter accedere le cure.

“La nostra amministrazione comunale è sempre stata impegnata a garantire i servizi ai cittadini, in particolare alle persone che vivono una disabilità – dichiara il consigliere delegato alla disabilità Giuseppe Manganiello -. Il trasporto ai centri di riabilitazione è un diritto che la nostra amministrazione comunale garantisce a quelle persone impossibilitate a raggiungere il centro di riabilitazione. E’ necessario inviare la domanda con la documentazione richiesta entro il 15 marzo”.

Domanda che va presentata in Comune con insieme la motivata dichiarazione da parte del richiedente che attesti, sotto la propria responsabilità, l’impossibilità di fruizione del servizio erogato dai centri di riabilitazione; certificazione attestante la sussistenza dell’handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge104/92; la certificazione rilasciata dal centro di riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate dal 01 luglio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno, l'attestazione Isee ordinario anno 2022 e una copia della carta d’identità.

In caso di documentazione incompleta e non integrata su richiesta dell’ufficio preposto, l’istanza sarà ritenuta non ammissibile. La domanda per l’ammissione al contributo dovrà essere compilata sul modello allegato all'avviso. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente all’ufficio disabilità del Comune dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al numero 085 4481482.