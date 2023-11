Il Dog Village chiarisce sul trasferimento dei cani di via Raiale: "Li ospitiamo dal 2002 e le nostre porte sono sempre aperte"

Nessuna novità sul fatto che alcuni cani di Pescara siano ospitati al Dog Village. Ci tiene a precisarlo la responsabile Carmelita Bellini “all'indomani di alcune affermazioni allusiva lanciate in rete sull'annunciato trasferimento dei cani”.

Il riferimento è a quanto avvenuto nel canile di via Raiale dove lunedì 13 novembre e raccontato dalla Lega del Cane. La mattina tre dei cani ospitati nella struttura su cui continuano le polemiche in vista della chiusura che ci sarà entro il 31 dicembre, sarebbero dovuti essere trasferiti nella struttura di Montesilvano. Cosa poi rimandata, era stato spiegato, senza che vi sarebbero state ulteriori comunicazioni. Alle 15 invece la Asl è arrivata in canile per dare seguito al trasferimento, risultato poi non necessario perché i tre cani erano stati adottati, ha spiegato la presidente della Lndc Pescara Paola Canonico. Lega che, nell'occasione, aveva anche lamentato il diniego avuto dal Comune alla richiesta di far sì che a portare i cani fossero i volontari del canile di via Raiale.

“Non è la prima volta che il Dog Village si mette a disposizione del Comune di Pescara”, spiega quindi Bellini ricordando che “già nel 2002, all'epoca della giunta Pace, sono stati accolti al Dog Village alcuni cani intestati allo stesso Comune. Collaborazione continuata nel 2004 con la giunta D’Alfonso. Anche in questa occasione, quindi, abbiamo offerto il nostro aiuto per il bene dei cani di Pescara. Ci siamo offerti di stallare pochi cani per volta e promuoverne l'adozione tanto più che nella struttura di Montesilvano ci sono già 10 cani intestati al Comune di Pescara (rinuncia di proprietà e adulti)”, precisa ancora la responsabile.

“Il nostro è un obiettivo colto visto che molti hanno già trovato casa, con un’adozione consapevole. Naturalmente sappiamo che prima di essere adottati i cani vengono proposti, fatti conoscere al potenziale adottante, bisogna capire se l’ambiente e la famiglia in cui andranno a stare sono adatti al cane. Poi sarà il Comune a decidere se procedere con la pratica per l'adozione o meno. Aprire anche in questa occasione le porte del Dog Village ci è sembrato un ottimo compromesso per garantire ai cani quel calore umano di cui hanno bisogno. E le nostre porte – conclude - continuano ad essere aperte”.