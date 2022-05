Traffico di droghe leggere, controlli in via Roma a Montesilvano

Marco Forconi, consigliere comunale di Montesilvano con delega alla sicurezza, interviene sul suo profilo Facebook per ringraziare le forze dell'ordine, a cominciare dai carabinieri, "per i controlli e le operazioni in via Roma, dove alcuni giovani, fra cui minorenni, occupavano tale lembo di territorio con schiamazzi e traffici di droghe leggere".

Da tempo l'amministrazione De Martinis, anche tramite lo stesso Forconi, ha dichiarato guerra all'illegalità, e ora il consigliere alla sicurezza annuncia: "Terremo la guardia sempre alta". Inoltre, rivolgendosi ai genitori, li informa che "sarà mia premura creare problemi gravi ai nuclei famigliari, a livello penale. Dispiace sempre attivare lo strumento repressivo ma, dinanzi a certa reticenza, il dialogo si interrompe. Ringrazio il sindaco per il suo impegno".

Forconi conclude precisando che via Roma, come anche la limitrofa piazza Diaz, "saranno oggetto di profonda riqualificazione a partire dal mese di settembre".