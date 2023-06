Lunghe code su via Verrotti, traffico bloccato per il cantiere del nuovo elettrodotto: le modifiche alla viabilità

Traffico in tilt su via Verrotti direzione nord. A causare il disagio agli automobilisti i lavori avviati da Terna per “canalizzazione per posa nuovo elettrodotto” come specificano le due ordinanze comunali del 5 e del 9 giugno con cui veniva data comunicazione delle modifiche alla viabilità. Un intervento che prevede due tratti di intervento che però, proprio in questi giorni, si stanno svolgendo contemporaneamente. Questa forse la ragione per cui si è creato il tappo viario.

Le modifiche alla viabilità previste dalle ordinanze

Nello specifico il primo dei due cantieri, partito il 5 giugno e che si concluderà il 30 giugno interessa il tratto di via Verrotti che va da via Saragat (all'altezza del sottopasso ferroviario) a via Agostinone. Un intervento che prevede fino alla data indicata il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via Verrotti nel tratto che comprende le due strade indicate; la chiusura al traffico con divieto di transito del lato est di via Verrotti; l'istituzione della segnaletica di strettoia asimettrica e senso unico alternato; il limite di velocità di 20 chilometri orari per l'intera area del cantiere e la realizzazione di un passaggio pedonale per consentire di transitare a piedi in sicurezza.

La seconda ordinanza, quella del 9 giugno, stabilisce invece le modifiche alla viabilità su via Verrotti nel tratto che va da via Tommaseo a via Caravaggio, al confine con Pescara. In questo caso il cantiere è iniziato il 14 giugno e proseguirà fino al 14 luglio, con i lavori che dunque stanno al momento procedendo (e così sarà fino al 30 giugno) contemporaneamente a quelli in corso nel tratto tra via Saragat e via Agostinone.

Anche in questo caso l'ordinanza prevede il divieto di sosta su ambo i lati di via Verrotti nel tratto compreso tra le due strade indicate; la chiusura al traffico con l'istituzione del divieto di transito sul lato est di quel tratto dell'arteria stradale; l'istituzione della segnaletica di strettoia asimettrica e di senso unico alternato su tutta l'ara del cantiere; il limite dei 20 chilometri orari e la realizzazione di un passaggio pedonale per rendere sicura la percorrenza a chi di muove a piedi dell'area in cui si stanno facendo i lavori.