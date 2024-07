Torna a Montesilvano il torneo di street basket "Zito 3x3"

Torna nel fine settimana l'edizione 2024 del torneo federale di street basket Zito 3X3 nel teatro del mare di Montesilvano. L'evento è stato presentato alla presenza el sindaco Ottavio De Martinis, dell’assessore allo Sport Alessandro Pompei, della presidente Barbara Di Febo e del dirigente Federco De Felicibus dell’ASD Virtus Basket Montesilvano, del presidente di All Star Campione d’Italia di Street Basket Francesco Santucci e del dirigente collaboratore Virtus Fabio Di Giandomenico.

Il torneo è dedicato a Marco Zitella, giovane montesilvanese innamorato del basket e della vita, scomparso prematuramente nel 2011 e mai dimenticato. Il 19, 20, 21 luglio dalle 16.30 si sfideranno oltre 70 squadre, tra under 14 e senior, 12 delle quali arriveranno da fuori regione, tutte in gara per accedere alle finali nazionali. Previsti anche Party e Dj set a cura di Ninety Studio. Sabato 20 luglio alle ore 22.00, il concerto della Tribute band di Jovanotti “Pensieri positivi”