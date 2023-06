A Montesilvano il torneo di calcio per minori stranieri non accompagnati "L'accoglienza scende in campo"

Venerdì 16 giugno a Montesilvano, nel centro sportivo Trisi in via San Gottardo 13 a Montesilvano, si terrà l'iniziativa "L’accoglienza scende in campo”, un torneo di Calcio a 5 tra i minori stranieri non accompagnati accolti dal progetto Sai (Sistema accoglienza e integrazione), e i ragazzi del Gruppo Scout d’Europa Fse- Montesilvano 1 con inizio alle ore 20.

Il progetto Sai del Comune di Montesilvano, attivato nel 2019 e gestito dall’azienda speciale, ospita attualmente 37 minori stranieri non accompagnati di varie nazionalità (Egitto, Gambia, Albania, Nigeria, Camerun, Tunisia, etc.). Durante la permanenza nel progetto, i minori sono accolti da un’equipe multidisciplinare, composta da assistenti sociali, educatori, operatori di accoglienza, operatori legali, psicologi, insegnanti di lingua italiana l2 e mediatori culturali. L’obiettivo è costruire un percorso di integrazione e autonomia, anche attraverso momenti di socializzazione con la comunità ospitante e collaborazione con le associazioni del terzo settore, con le società sportive e del tempo libero che garantiscano ai ragazzi accolti la partecipazione ad attività di volontariato, sportive e aggregative.

L'iniziativa si colloca nell'ambito della Giornata mondiale del rifugiato, celebrando la ricorrenza insieme a enti, associazioni e istituzioni che hanno contribuito a organizzare il torneo e a cui va il nostro ringraziamento: Aia (Associazione italiana arbitri) – sezione di Pescara, che arbitreranno la partita e Life di Pescara, che assicurerà il supporto sanitario. Istituita il 4 dicembre 2000 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione in occasione del cinquantennale della convenzione di Ginevra che nel 1951 ha definito lo status di rifugiato.

Il direttore Eros Donatelli e la presidente Sandra Santavenere dell’azienda speciale per i servizi sociali di Montesilvano, invitano tutta la cittadinanza a partecipare all’evento per condividere questo momento di festa, occasione per stare insieme e conoscersi.