Montesilvano, al via il torneo di calcio a 5 delle forze dell'ordine "Trofeo San Sebastiano" fra sport e solidarietà

Torna l'atteso torneo di calcio a 5 riservato alle forze dell'ordine "Trofeo San Sebastiano", in programma a Montesilvano a partire da oggi sabato 5 marzo. L'evento è stato presentato ieri 4 marzo nella sala consiliare di palazzo di città, ed è organizzato dal gruppo sportivo polizia locale di Montesilvano guidato da Roberto Marzoli e come sempre, accanto al lato sportivo e agonistico è sempre presente l'aspetto legato alla solidarietà. Presenti il sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il comandante della polizia locale di Montesilvano Nicolino Casale, il comandante dei carabinieri di Montesilvano Luca La Verghetta, il colonnello Antonio Caputo comandante della guardia di finanza di Pescara, il vicario del questore di Pescara Pasquale Sorgonà, gli assessori comunali Alessandro Pompei e Lino Ruggero. Presente anche don Pierluigi Pistone della parrocchia di Sant’Antonio di Padova.

In programma al Palaroma, il torneo vedrà in campo le squadre della polizia locale, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza ed è legato all'iniziativa Solidarietà e Sport”, aperta dalla Befana del Vigile, organizzata dal Comando di polizia locale, grazie alla quale sono stati consegnati alla Caritas parrocchiale della Chiesa di Sant’Antonio di Padova oltre 13 quintali di derrate alimentari. Il sindaco ha dichiarato:

“Il trofeo San Sebastiano è un evento molto atteso nella nostra città. Unisce lo sport, con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, alla solidarietà, che mai come in questo momento storico risulta essere davvero molto importante. “C’è tanta soddisfazione perché l’evento riprende nella sua interezza, con la parte sportiva, dopo lo stop forzato dello scorso anno dovuto all’emergenza Covid. Il comando e il gruppo sportivo della polizia locale Città di Montesilvano, attraverso queste manifestazioni, propongono un binomio vincente di sano agonismo e di impegno sociale per i più fragili”. L'assessore Alessandro Pompei ha aggiunto:

“Solidarietà e Sport sono due parole che già prese singolarmente significano tantissimo, ma che unite riescono a tirare fuori qualcosa di meraviglioso”. A conclusione della presenza Claudio Roncone si è esibito nel brano “Imagine” di John Lennon.

Il programma completo:

SABATO 5 MARZO ore 17.00 guardia di finanza vs polizia di Stato; ore 18.30 carabinieri vs polizia locale

MARTEDÌ 8 MARZO ore 15.00 carabinieri vs guardia di finanza; ore 16.00 polizia di Stato vs polizia locale

MARTEDÌ 15 MARZO ore 15.00 polizia di Stato vs carabinieri; ore 16.00 guardia di finanza vs polizia locale

DOMENICA 27 marzo ore 16 finale 3° e 4° posto; ore 17.15 finale 1° e 2° posto