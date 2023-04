De Martinis su Montesilvano nella top ten delle località più ospitali di Airbnb per i "ponti" primaverili: "Il lavoro di squadra premia"

La città di Montesilvano è stata inserita nella classifica delle migliori 10 località turistiche per l'ospitalità dal noto portale Aribnb per la prenotazione di vacanze e soggiorni con relative recensioni da parte degli utenti. Montesilvano figura dunque assieme a prestigiose e blasonate località balneari come Tortolì, Capri e Positano. Soddisfatto il sindaco Ottavio De Martinis che ha commentato:

"Altro brillante risultato per Montesilvano, quello raggiunto nel settore del turismo, che la vede rientrare nella top ten delle città più ospitali d’Italia stilata da Airbnb, la piattaforma on line dedicata alle recensioni di utenti su affitti di case e stanze a livello internazionale. Insieme a Positano, Furore e Capri, la nostra città risulta tra le migliori destinazioni turistiche in Italia, classificandosi al nono posto sopra Tortolì, la nota meta turistica della Sardegna.

Un traguardo che mi rende particolarmente orgoglioso del lavoro svolto finora per dare risonanza al turismo e che, insieme all'assessore al turismo Deborah Comardi e al presidente della commissione comunale turismo Adriano Tocco, cercheremo di portare avanti e ampliare con l’obiettivo di destagionalizzare ancor di più l’offerta turistica, puntando su eventi sportivi, culturali e ricreativi che vanno oltre i tre mesi più caldi dell’anno."

Anche l'assessore al turismo Deborah Comardi ha accolto positivamente la notizia:

"Le politiche costruite insieme al Sindaco Ottavio De Martinis sul turismo si stanno rivelando vincenti: Montesilvano è entrata nella classifica delle top ten (nono posto) di AirBnB insieme a Positano e Capri"