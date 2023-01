Raccolti 1.250 euro da donare all'istituto Troiano Delfico grazie alla tombolata dell'associazione Amare Montesilvano [FOTO]

Sono in totale 1.250 gli euro raccolti del corso della tombolata organizzata dall'associazione Amare Montesilvano che si è tenuta nella sala del mare del palacongressi.

Più di 200 le persone intervenute, 4 le tombolate giocate di cui 2 per bambini e 2 per adulti.

Per quella dei bambini il costo della cartella è stato di euro 1 e quella degli adulti 2 euro. L'evento è iniziato alle ore 16:30 con la prima tombola ed è terminato alle 20 circa distribuendo numerosissimi premi ai vincitori ma anche a tanti bambini presenti.

L’organizzazione è stata curata dall’associazione culturale Amare Montesilvano coadiuvati dalla preside Vincenza Medina e da Teresa Cilli, Carlo De Simone, Luciana Melchiorre, Cinzia Trivellone, Alisia Pellegrini e dallo staff dei collaboratori scolastici Maycol, Salvatore, Donato e Mimmo. Tanta partecipazione tra bambini, mamme nonne e maestre che insieme hanno trascorso un pomeriggio giocando e divertendosi con il solo fine di raccogliere dei fondi per beneficenza. Presente come ospite il giovane cantante Montesilvane Michael Mancini, ex alunno della Troiano Delfico e l’animazione curata dai ragazzi della Movida che hanno anche presentato il pomeriggio. Ha premiare i vincitori delle varie tombole, Anna Mincarili, Gahnel Randisi, Elisa Bernardi, Lorenza Italiani, per la Troiano Delfico Vincenza Medina e Teresa Cilli, Renato Petra di Amare Montesilvano, Adriano Tocco, presidente della commissione Turismo del Comune di Montesilvano ed Ernesto De Vincentis, presidente del consiglio comunale di Montesilvano.

I premi sono stati messi in palio da alcune aziende commerciali del territorio, l’intero incasso della vendita delle cartelle, 1250 euro, sarà devoluto all’istituto Troiano Delfico per le esigenze legate all’arricchimento culturale degli allievi per l’anno scolastico 2023. «Abbiamo dimostrato ancora una volta che la sinergia tra più soggetti porta sempre risultati positivi e ci invoglia ha continuare su questa strada anche per i prossimi eventi», dichiara il presidente dell’Associazione Amare Montesilvano.