A Montesilvano 9 tirocini formativi retribuiti per giovani con autismo o disturbi neuropsichici 

Avviato a Montesilvano un progetto di rete di inclusione sociolavorativa con il Sigad, Servizio di inclusione sociale dei giovani adulti con disabilità neuropsichica della Asl di Pescara.



“La costituzione della rete tra l’amministrazione comunale, le aziende del territorio e il Sigad, rappresenta un passo in avanti verso politiche concrete d’inclusione - afferma l’assessore alle politiche sociali Sandra Santavenere - L’obiettivo non è un tirocinio fine a se stesso, ma l’inserimento lavorativo, l’unico in grado di dare autonomia ai giovani in difficoltà. Per fare questo occorre incrociare le loro competenze reali con le richieste del territorio. Lanciamo quindi un appello alle aziende pubbliche e private locali affinché colgano l’opportunità. Verrà pubblicato sul sito dell’azienda speciale anche l’avviso per la partecipazione ai tirocini”.

L’amministrazione, con lo stanziamento di 17mila euro, avvierà 9 tirocini formativi retribuiti della durata di 6 mesi nelle aziende del territorio, rivolti a giovani con disturbi neuropsichici o affetti da autismo: “I giovani dovranno avere un’età compresa tra i 16 e i 30 anni – spiega l’assistente sociale del Sigad, Chiara Rossi - essere residenti a Montesilvano e con una certificazione Icf di orientamento sociolavorativo. I tirocini potranno essere svolti in aziende private o pubbliche per 6 mesi, per 15 ore settimanali. Alla fine i giovani potranno avere la possibilità di essere assunti”.

