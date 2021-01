The Space Cinema dà in beneficenza i beni alimentari conservati nel multisala

The Space Cinema dà in beneficenza i beni alimentari che sono conservati nel multisala. Il noto circuito nazionale, che si trova anche a Montesilvano, ha deciso di rivolgersi ad alcuni dei principali enti e associazioni che operano sul territorio per distribuire snack, bevande e dolciumi, ma anche acqua, olio, pane e mais.

Tutti prodotti tradizionalmente destinati al pubblico che si reca a vedere un film e che adesso, con il cinema fermo a causa dell’emergenza sanitaria, rischiavano di andare persi. L’attività, che probabilmente si ripeterà, ha preso il via in concomitanza con le recenti feste di Natale e, nel nostro territorio, ha riguardato la onlus Oasi Verde Santuario Animale e il Progetto Angelica Amiche per la Vita.