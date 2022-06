A Montesilvano la polizia locale attiva il terzo turno per l'estate, agenti operativi fino a mezzanotte

La polizia locale di Montesilvano ha attivato il "terzo turno" per tutta la stagione estiva, prolungando l'orario di operatività fino a mezzanotte.

«Nonostante la cronica carenza d'organico, un servizio che da anni continua a non mancare alla nostra città», dice Marco Forconi, consigliere delegato alla Sicurezza.

Poi Forconi prosegue: «Abbiamo poco più di 20 agenti mentre, per legge, ne servirebbero 77. Tramite concorsi e mobilità puntiamo a riportare il numero, nel giro di pochi anni, almeno a 40. Massima attenzione, anche da parte dei carabinieri, per i gruppi giovanili che generano schiamazzi e degrado, soprattutto nei parchi. È meraviglioso tornare ad animare la città dopo un altro anno di esagerate restrizioni, ma gli eccessi non rimarranno impuniti».