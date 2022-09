Gli alunni della scuola Dezio di Montesilvano tornano tra i banchi di via Adda e il Comune risparmia 12mila euro

Sono tornati nelle loro aule gli alunni della scuola “Generale Giuseppe Dezio” di via Adda a Montesilvano: i lavori si sono conclusi e questo, sottolinea l'assessore comunale alla pubblica istruzione Paolo Cilli, significa per l'amministrazione risparmiare i 12mila euro di canone annuo per la locazione nei locali di via Reno.

A far visita ai bambini dell'infanzia e la primaria dell'istituto, circa un centinaio, nel loro primo giorno nella struttura rimessa a nuovo è stato proprio l'assessore comunale che sottolinea il fatto che tra i lavori conclusi ci sono anche quelli utili a migliorare la sicurezza della struttura “a seguito di alcune prescrizioni del comando dei vigili del fuoco sia per la normativa antincendio sia per la realizzazione di una scala esterna, di un’ulteriore scala interna e di un ascensore – spiega -. Nel piano superiore è stato realizzato un ampio spazio centrale con grandi vetrate per le attività didattiche e ricreative, inoltre dei servizi igienici per i bambini, quattro aule e un’aula per gli insegnanti. Gli spazi sono colorati e i bambini sono stati molto felici di trovare le aule tinteggiate in maniera differente. La struttura ospita gli alunni della scuola primaria al primo piano, mentre ai bimbi della scuola dell’infanzia è stato riservato il piano terra. Questa bellissima scuola oggi è sicura e confortevole – conclude Cilli - grazie anche agli spazi ampi e alle aule dotate di nuove finestre e soffitti in legno”.