Finanziato dalla Regione il progetto del nuovo terminal bus di Montesilvano: a disposizione oltre 500 mila euro

Importante progetto finanziato dalla Regione Abruzzo per la realizzazione di un terminal bus a Montesilvano. L'ente infatti ha stanziato circa 560 mila euro per realizzare un'autostazione di ultima generazione, nella zona di via Aldo Rossi dietro il cinema e centro commerciale Porto Allegro. Abbiamo raggiunto il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, che ha spiegato l'importanza di quest'opera che sarà appaltata da Tua e che già nei prossimi mesi potrebbe vedere l'assegnazione dei lavori e l'apertura del cantiere.

Il nuovo terminal bus avrà una funzione cruciale non solo come autostazione per i mezzi pubblici di Tua urbani e suburbani, ma anche come capolinea per la filovia quando entrerà in funzione per il primo lotto di collegamento con Pescara attraverso la strada parco. Sarà infatti presente anche un parcheggio di scambio dove gli utenti potranno lasciare l'automobile e prendere il mezzo pubblico scelto per raggiungere il capoluogo e la zona sud fino a Francavilla. L'intera autostazione sarà realizzata nella massima sostenibilità con pannelli alimentati ad energia fotovoltaica, biglietteria e la massima accessibilità per le persone disabili. Il primo cittadino ha dichiarato:

"Il terminal fa parte di un progetto che le amministrazioni comunali non solo di Montesilvano ma anche di altri comuni vedono di buon grado, in quanto permetterà di decongestionare il traffico lungo la Nazionale Adriatica e le arterie che attraversano Montesilvano fino a Pescara e Francavilla. Saranno anche accorciate le distanze diminuendo anche l'inquinamento atmosferico per la riduzione delle vetture circolanti lungo le principali direttrici di traffico. Inoltre, il capolinea degli autobus in quella particolare zona, sarà anche apprezzato non solo dai residenti e dai pendolari, ma anche dai turisti considerando la vicinanza al mare ed all'area dei Grandi Alberghi".