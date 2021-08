Ingerisce pillole e lascia un biglietto d'addio, donna salvata prima dell'estremo gesto

È stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, che hanno aperto la porta di casa trovandola riversa sul letto. Sul posto anche i carabinieri di Montesilvano

Tentato suicidio oggi a Montesilvano, in un'abitazione di via Cavallotti, dove una donna ha cercato di togliersi la vita dopo aver ingerito diverse pillole e aver lasciato una lettera d'addio sul tavolo. Fortunatamente l'estremo gesto non è andato a buon fine.

Secondo le prime informazioni, infatti, la donna è stata salvata dai vigili del fuoco, che hanno aperto la porta di casa trovandola riversa sul letto. Sul posto anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri di Montesilvano.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++