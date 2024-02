Provano a sfondare la vetrina di una pasticceria di Montesilvano ma vengono fermati dai carabinieri

Un tentativo di furto ai danni della pasticceria Dolci Attimi di Montesilvano è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che hanno colto sul fatto due malviventi.

I due ladri avrebbero provato a scassinare la vetrina della pasticceria allo scopo di introdursi nel locale e rubare.

Ma sono stati bloccati tempestivamente dalle pattuglie dei militari dell'Arma che erano in servizio nelle vie cittadine.

Al termine delle formalità di rito i due uomini sono stati deferititi all'autorità giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato in concorso. «Ringrazio i carabinieri per aver acciuffato immediatamente due ladri che, ieri sera, hanno tentato di sfondare la vetrina dell'esercizio Pasticceria Dolci Attimi», scrive il consigliere comunale delegato alla Sicurezza, Marco Forconi, «massima attenzione sul territorio e solidarietà al titolare».