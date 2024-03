Sventato un tentativo di occupazione abusiva di un appartamento a Montesilvano

Avrebbero provato a occupare abusivamente un appartamento di uno dei palazzi di via Rimini a Montesilvano.

Ma nel pomeriggio di lunedì 4 marzo, intorno alle ore 2:30, la polizia locale ha inviato sul posto una pattuglia dopo la segnalazione di quanto stesse avvenendo.

Gli agenti della polizia locale, coadiuvati anche dai carabinieri, sono riusciti a convincere il nucleo familiare ad andare via.

È intervenuto anche il servizio sociale del Comune. Come spiega il comandante della polizia locale, Nicolino Casale, «la cosa particolare è che noi interveniamo subito e cerchiamo di risolvere nell'immediato queste criticità cercando di non occupare abusivamente appartamenti tant'è che su tutto il territorio abbiamo un solo appartamento occupato abusivamente».

«Intendo ringraziare polizia locale e i carabinieri di Montesilvano per il celerissimo intervento volto a stroncare un tentativo di occupazione da parte di un nucleo d'origine extracomunitaria», commenta il consigliere comunale delegato alla Sicurezza, Marco Forconi, «in particolare, è con grande soddisfazione che sottolineo il grande merito della cittadinanza per l'esito favorevole di questa azione repressiva».