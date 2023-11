Sventata l'occupazione abusiva di uno stabile con 8 appartamenti a Montesilvano grazie ai cittadini [FOTO]

Un tentativo di occupazione abusiva di uno stabile in via Napoli, a ridosso della pineta, a Montesilvano, composto da 8 appartamenti, è stata sventata nei giorni scorsi dalle forze dell'ordine.

A provare l'occupazione sarebbero stati alcuni cittadini di etnia rom e di nazionalità nigeriana.

Il tentativo è stato sventato grazie alle segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato degli strani spostamenti nella zona.

Dopo una prima ricognizione la polizia locale e i carabinieri di Montesilvano, con il consigliere delegato alla Sicurezza, Marco Aurelio Getulio Forconi, hanno constatato che alcuni locali dell’edificio erano stati occupati da cucine e da mobilia varia di pregio. Il giorno dopo sempre con l’intervento di polizia locale e successivamente dei carabinieri sono state identificate e denunciate le persone che nei giorni precedenti avrebbero cercato di entrare all’interno dello stabile. Il proprietario, subito dopo, ha effettuato lo sgombero degli appartamenti e ha cercato di mettere in sicurezza l’edificio, ma nonostante ciò nei giorni successivi gli stessi cittadini avrebbero tentato di entrare di nuovo nei locali. Il proprietario ha messo così in sicurezza l’intero stabile, installando telecamere e murando le finestre del piano terra e del primo piano, tali azioni hanno scoraggiato definitivamente ogni tentativo di invasione.

Lo stabile era sede del Sai, ex Sprar, e aveva accolto, tramite l’azienda speciale, dei cittadini extracomunitari dal 2017 fino giugno 2023. «A gennaio 2024 partirà da parte dell’azienda speciale un progetto sociale proprio in quello stabile in via Napoli», annuncia il sindaco De Martinis, «un ringraziamento alle forze dell’ordine per aver ancora una volta preservato un edificio all’interno del quale è prevista una importante iniziativa che sosterrà alcune famiglie indigenti residenti nella nostra città».

«La legalità e la sicurezza sono stati ristabiliti nella zona grazie a un’azione congiunta di polizia locale e carabinieri», dice Marco Forconi, «n ringraziamento ai cittadini che hanno segnalato l’occupazione e a coloro che hanno collaborato alle indagini».