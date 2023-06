Forte temporale a Montesilvano, segnalati allagamenti nella zona del lungomare ma nessuna particolare criticità [FOTO]

Allagamenti nella zona di villa Verrocchio ma nessuna grave criticità a seguito del forte temporale che ha interessato nella mattinata del 15 giugno anche Montesilvano. In particolare, come accade spesso quando vi sono precipitazioni particolarmente intense, sono state interessate alcune traverse del lungomare con delle chiusure temporanee rimosse non appena la situazione è tornata alla normalità. Nel resto del territorio comunale non sono state segnalate particolari problematiche considerando anche che il temporale ha avuto una durata relativamente breve.

Nel gruppo Facebook "Montesilvano", un residente di via Liguria ha postato alcune foto degli allagamenti commentando: "Ecco un altro giorno con il fiume in strada e l'acqua che ci arriva dentro casa. Siamo stanchi "