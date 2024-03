Al via il ripristino di tutte le telecamere di sorveglianza a Montesilvano con l'aggiunta di altri 38 dispositivi

Al via, grazie a uno stanziamento di fondi comunali, il ripristino e l'aggiornamento tecnico di tutte le telecamere di sorveglianza presenti sul territorio di Montesilvano. Lo ha fatto sapere la polizia locale con il comandante Nicolino Casale, da noi raggiunto.

"In questa prima fase, grazie allo stanziamento di 70 mila euro da parte dell'amministrazione comunale, si lavorerà sul ripristino di tutte le telecamere, circa 80, sparse sul territorio della città e utilizzate per fini di sicurezza da parte della polizia locale. Molti di questi dispositivi, installati diversi anni fa, infatti non erano più perfettamente funzionanti a causa di guasti o della mancanza di aggiornamento dei software per l'utilizzo dei filmati. SI tratta di telecamere per l'utilizzo in tempo reale o per registrazioni.

Abbiamo poi partecipato a un bando di fondi europei che, in caso di esito positivo, ci permetterà anche di aumentare il numero di telecamere di sorveglianza pubbliche presenti sul territorio comunale, andando ad acquistare fino a 38 nuovi dispositivi. Attendiamo dunque con fiducia l'esito del bando e l'obiettivo è quello di avere per la fine dell'estate oltre 100 telecamere funzionanti che sono fondamentali non solo per il rispetto del codice della strada ma anche ai fini del controllo del territorio". Le nuove telecamere dovrebbero essere installate in via Vestina, via Chiarini, nella uscita della zona del cimitero della tangenziale, e ancora in via Fosso Foreste, via Verrotti e via Cavallotti, tutte strade molto trafficate.