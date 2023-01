A Montesilvano primo tavolo per la realizzazione delle scuole dell’infanzia con fondi Pnrr

Si è svolto a Montesilvano, in Comune, un primo tavolo operativo che ha coinvolto l’assessorato all’istruzione, l’azienda speciale per i servizi sociali, i dirigenti e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia che operano nei plessi cittadini, cui sono stati destinati i fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza).

“L’obiettivo del primo incontro è stato definire una linea comune di progettazione degli spazi, soprattutto per quanto concerne la realizzazione dei poli per l’infanzia, che andranno ad ospitare anche gli asili nido - ha detto il vice sindaco, nonché assessore alla pubblica istruzione, Paolo Cilli - I fondi del Pnrr per la costruzione e l'ampliamento degli edifici ammontano a circa 15 milioni di euro, i poli saranno riservati ai bambini da 0 a 6 anni. Allargheremo due poli, quelli di via Almirante e di via Foscolo, ne realizzeremo quattro nuovi tra asili nido e scuola dell’infanzia in via Saragat e via Verdi e costruiremo un nuovo nido in via Garonna”.

Cilli garantisce che "con le nuove strutture, che saranno ultimate il prima possibile, garantiremo alle famiglie servizi in più, soprattutto con i nuovi nidi. Cercheremo di intraprendere un percorso comune che porti a ridurre le tempistiche di progettazione, la cui scadenza è prevista entro la fine di febbraio. Inoltre cercheremo di equiparare le funzionalità delle varie strutture, che avranno spazi più ampi e che consentiranno ai bambini, fino a 6 anni, di avere oltre alle aule in comune spazi esterni per attività specifiche, andando a tutelare nel contempo anche i bimbi che hanno esigenze particolari".

Le figure incaricate della progettazione delle strutture

In un secondo step il direttore dell’azienda speciale per i servizi sociali, Eros Donatelli, e la presidente, Sandra Santavenere, insieme ad altri collaboratori dell’Azienda, hanno presentato il progetto alle figure tecniche incaricate della progettazione di queste strutture destinate alla formazione dei bambini. “La città di Montesilvano è entrata a far parte della Rete Città del dialogo – afferma Santavenere – grazie alla quale ha avuto modo di confrontarsi con 29 città sul tema del sociale e sulle sue buone pratiche. In contatto con la Fondazione Reggio Children, un Ente di formazione di Reggio Emilia, abbiamo avuto la possibilità di visionare e sposare il suo approccio che fa dell’ambiente il “terzo educatore” perciò è importante definire le caratteristiche, le organizzazioni degli spazio, i materiali, i linguaggi che danno qualità all’ambiente del nido e della scuola dell’infanzia soprattutto per i bambini dai 0 ai 6 anni”.

Aggiunge il direttore Eros Donatelli: “È opportuno che la progettazione e la costruzione di edifici scolastici venga basata su nuovi principi didattico-pedagogici capaci di tener strettamente collegati tra loro gli spazi con la didattica. Per questo è necessario superare l’aula come unico spazio per l’apprendimento e puntare a costruire nuovi ambienti modulari, polivalenti che permettano la realizzazione di una didattica flessibile e diversificata capace di rispondere ai diversi bisogni di apprendimento degli studenti. Grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, l’Azienda speciale sta assolvendo l’iter che porterà alla sottoscrizione di una convenzione con la Fondazione Reggio Children, prezioso supporto e modello educativo di eccellenza internazionale, da cui trarre ispirazione per implementare anche a Montesilvano strutture di eccellenza per i bambini, indiscusso patrimonio per il futuro”.