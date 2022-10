Targa di ringraziamento al Comune di Montesilvano dal papà di un ragazzo disabile per la "Spiaggia senza barriere"

Questa mattina Maurizio Planamente, papà di un ragazzo disabile che ha frequentato la spiaggia comunale, Selena Villani, coordinatrice della spiaggia Croce Rossa, e Liberata Di Blasio, entrambe operatrici della spiaggia, hanno consegnato una targa molto originale oltre che a me, al consigliere delegato alla Disabilità, Giuseppe Manganiello e al responsabile dell’Ufficio Disabili, Claudio Ferrante. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e che hanno fatto attività nel periodo estivo, ringrazio soprattutto per la meravigliosa sorpresa di oggi e per la commovente dedica:

“Per l’opportunità di aver potuto dare il nostro aiuto. Questo ha riempito i nostri cuori di affetto e la nostra mente di fiducia in un futuro migliore. E’ stato per tutti noi un onore e un privilegio! Grazie, grazie, grazie”. Firmato: Selenia, Libia, Svetlana, Gabriella e Maurizio." Il sindaco ha dichiarato:

"Ricevere una targa da chi ha operato all’interno delle nostre spiagge accessibili è il riconoscimento più bello alla fine della stagione. E’ stata un’estate ricca di servizi e di emozioni per le persone diversamente abili, che hanno vissuto e trascorso le vacanze sull’arenile di mare senza Barriere. "