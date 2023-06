Raccolto mezzo quintale di tappi dagli alunni della scuola Di Blasio di Montesilvano da donare alla Misericordia

Proseguono le giornate educative dedicate all'ambiente per gli alunni e studenti delle scuole di Montesilvano. Nell'ambito del progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2023” si è svolta nel plesso scolastico Di Blasio dell’istituto comprensivo Delfico diretto dalla preside Vincenza Medina, la prima "Giornata Riciclosa” organizzata insieme all' associazione Amare Montesilvano e al comitato “Eco Schools” della Delfico, in collaborazione con la Misericordia di Pescara e l'associazione Nuovo Saline .

Si è trattata di una gara per raccogliere tappi di plastica che ora verranno donati alla Misericordia di Pescara per acquistare ausili medici e per la riabilitazione di persone bisognose. Si tratta di circa mezzo quintale di tappi. L'evento, rivolto non solo agli alunni ma anche alle famiglie ha spiegato l'assessore comunale Deborah Comardi, ha visto impegnate sul tema del riciclo ben 37 classi. Nelle scorse settimane, sempre nell'ambito del progetto, si erano concluse le lezioni riguardanti l'ambiente e la tutela del mondo marino.