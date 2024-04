Alla dipendente delle Poste di Montesilvano spiaggia Tania D'Agnese il riconoscimento di "Maestro del lavoro"

C'è anche Tania D'Agnese, specialista consulente finanziario nell'ufficio postale di Montesilvano Spiaggia in corso Umberto I 34, tra i dipendenti di Poste Italiane cui è andato il riconoscimento di “Maestro di Lavoro” assegnato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del conferimento delle onorificenze “Stelle al merito del lavoro”.

“La commissione nazionale istituita dal ministero ha deciso di assegnare ai dipendenti del gruppo, per il quindicesimo anno consecutivo, 71 Stelle al Merito su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali”, sottolinea la società rimarcando che “in Abruzzo il prestigioso titolo di 'Maestro del lavoro' verrà conferito formalmente dalla prefettura dell’Aquila, nel corso della cerimonia in calendario il primo maggio presso la sede del Gran Sasso Science Institute in via Michele Iacobucci”.

Tra coloro che si sono distinti per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale” c'è anche D'Agnese, 73anni e impiegata alle poste di Montesilvano che per le stesse lavora dal 1988 quando fu assunta come operatore di esercizio Ula nell’ufficio postale di Guardiagrele. Dai primi anni duemila lavora nell’ufficio postale di corso Umberto a Montesilvano, prima come operatrice di sportello e poi, a partire, dal 2004, come consulente finanziario maturando particolare esperienza nel settore investimenti.

“L’onorificenza di Maestro del Lavoro – commenta D’Agnese – mi commuove e mi lusinga. Un particolare ringraziamento va a coloro che hanno segnalato il mio nominativo. Dopo tanti anni sono fiera di lavorare con lo stesso entusiasmo e la stessa carica di quando sono entrata nella grande famiglia di Poste Italiane. Grazie al lavoro sono riuscita a superare un periodo molto buio per la mia salute. Spero di tramettere ai colleghi più giovani la consapevolezza che questo riconoscimento premi l’impegno e la professionalità espressi in tanti anni di lavoro e dedizione”.

Le “Stelle al merito del lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50 per cento è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.